Завершено расследование дела об убийстве жителя Петриковского района

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование убийства 53-летнего жителя агрогородка Лясковичи Петриковского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, два жителя агрогородка 30 и 40 лет испытывали неприязнь к потерпевшему. "Младший из мужчин злился, что потерпевший распространял о нем компрометирующую информацию о романе с замужней женщиной. Старший затаил обиду за то, что когда-то был им избит", - уточнила Мария Кривоногова.

В начале мая этого года приятели, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили убить обидчика. Они пришли к его дому, под вымышленным предлогом выманили во двор и стали бить руками, ногами и металлическим предметом. Затем вынудили сельчанина пойти с ними к заранее определенному месту убийства - мелиоративному каналу на окраине агрогородка. На улице фигуранты еще раз избили мужчину. Он дважды пытался убежать от агрессоров, но безуспешно. В итоге они его утопили.

Потерпевший жил один, поэтому его исчезновение заметили не сразу. Заявление от родственников поступило в милицию спустя несколько дней после убийства.

Мужчин задержали. Им предъявлено обвинение в преступлении по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц) УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-