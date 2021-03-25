Завершено расследование дела об участии в беспорядках и повреждении имущества в Минске

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 12 лиц по фактам приготовления к участию в массовых беспорядках и уничтожению, а также повреждению имущества общеопасным способом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"В ходе расследования установлено, что обвиняемые под влиянием призывов, размещенных в экстремистских Telegram-каналах, в ходе обсуждения при личных встречах и в групповых чатах указанного мессенджера приняли решение участвовать в массовых беспорядках, повреждении транспортных средств и общественных пунктов охраны правопорядка органов внутренних дел, поджогах киосков "Табакерка", расположенных на территории столицы, а также в вооруженном сопротивлении представителям власти. С целью реализации своих противоправных действий фигуранты нашли и изготовили средства и орудия преступления, в частности два револьвера, являющиеся огнестрельным оружием, более 100 патронов, пригодных для стрельбы, металлические арматуру, прутья и "ежи", пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, а также не менее 130 л горючей и легковоспламеняющейся жидкости", - рассказали в СК.

Указанные предметы обнаружены и изъяты правоохранительными органами на территории гаражно-потребительского кооператива в гараже, находящемся в пользовании одного из обвиняемых. О данном месте хранения орудий и предметов преступления было известно фигурантам, и именно в этом гараже они неоднократно встречались для обсуждения своих противоправных действий и распределения между собой функций по совершению преступлений.

В ходе изучения информации, содержавшейся в изъятых у мужчин телефонах, установлено, что они обладали определенными знаниями об изготовлении коктейлей Молотова. Следователи доказали, что данные сведения они собирали с помощью различных интернет-ресурсов, в том числе деструктивных Telegram-каналов, и предварительно проводили испытания изготовленных зажигательных смесей. Благодаря слаженной и оперативной работе правоохранительных органов преступный умысел обвиняемых не был реализован ввиду их задержания до совершения противоправных деяний.

Согласно материалам уголовного дела практически все фигуранты ранее привлекались к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а один из них был ранее судим за совершение ряда преступлений, таких как грабеж, хулиганство и насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Следует отметить, что 10 из 12 обвиняемых на момент совершения преступлений официально трудоустроены не были. Средний возраст фигурантов составил 32 года, самому младшему исполнилось 19 лет, а старшему - 51 год.

Следователи провели многочисленные допросы, осмотры и обыски. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ, оперативно-разыскных мероприятий, а также записи камер видеонаблюдения.

По результатам расследования с учетом роли каждого фигуранта уголовного дела в совершенных преступлениях их действия были квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.13, ч.3 ст.218 (приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества общеопасным способом, сопряженным с причинением ущерба в особо крупном размере); ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов); ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к участию в массовых беспорядках).

В отношении 11 обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще к одному - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по г. Минску