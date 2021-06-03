Завершено расследование дела по факту ДТП с 14-летней пострадавшей в Воложинском районе

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем весной в Воложинском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, около 23.00 30 марта 19-летний молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль недавно приобретенного автомобиля BMW. Примечательно, что водительское удостоверение и документы на автомобиль у парня отсутствовали, а транспортное средство он приобрел за денежные средства, которые выиграл в лотерею. С собой он захватил приятеля, с которым в этот день пил пиво, а также его знакомую. Заехать к еще одной девушке, как планировалось, молодые люди не успели. Вблизи деревни Глеи Воложинского района водитель съехал в кювет, где совершил наезд на дерево.

В результате ДТП 14-летняя пассажир автомобиля получила тяжкие телесные повреждения.

К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый, потерпевшая и свидетели, проведен следственный эксперимент. Как установило следствие, молодой человек не учел неблагоприятные погодные и дорожные условия (мокрое состояние проезжей части и туман). В ходе допроса обвиняемый признал себя виновным и пояснил, что в тумане не заметил перекресток, съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-