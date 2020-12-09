Завершено расследование дела по факту избиения сотрудника милиции в Минске

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также об оказании сопротивления милиционеру с применением насилия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, 2 ноября около 1.00 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел по улице Макаенка в Минске. Увидев двух милиционеров, он подошел к ним и внезапно нанес удар одному из сотрудников. После этого оказал сопротивление при задержании. Стоит отметить, что непосредственно перед инцидентом сотрудники милиции не проявляли намерений задержать мужчину", - рассказали в СК.

При расследовании уголовного дела следователем допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, изучена и приобщена к материалам уголовного дела. В ходе допроса мужчина пояснил, что виной всему считает большое количество выпитого спиртного.

Минчанину предъявлено обвинение по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел с применением насилия) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-