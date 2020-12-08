8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В ночь с 10 по 11 августа в ходе несанкционированного массового мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть улицы Притыцкого в Минске. Они выкрикивали лозунги, хлопали руками, блокировали движение камнями и другими предметами. После чего они скрылись", - рассказали в СК.

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан 25-летний житель Могилевской области. Во время допроса он так и не смог пояснить причину своего поступка.

Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий) Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-