Завершено расследование дела по факту публичного оскорбления сотрудника милиции

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего минчанина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 6 октября 2020 года обвиняемый под вымышленным ником разместил в одном из деструктивных Telegram-каналов текст, в котором согласно заключению экспертов содержалось оскорбление в адрес сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им своих служебных обязанностей. "Автор комментария был установлен и задержан. С его участием проведен ряд следственных действий, после которых к нему была применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - рассказали в СК.

В начале декабря, узнав о том, что расследование уголовного дела находится на завершающем этапе, мужчина решил скрыться от органов уголовного преследования, но был задержан при попытке выезда в Литву. При себе у него находились личные вещи, которые указывали на то, что мужчина планировал пребывать за границей длительное время.

На основании собранных по делу доказательств минчанину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

Следственный комитет напоминает, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.-0-