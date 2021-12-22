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22 декабря 2021, 10:15

Завершено расследование дела в отношении 37 участников преступной группы по обороту психотропов

Фото СК
Фото СК
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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела в отношении 37 участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью ведомства.

По материалам уголовного дела, участники организованной группы с мая 2020 года по февраль 2021-го незаконно с целью сбыта приобрели, хранили, перевезли и незаконно сбыли особо опасные психотропные вещества в крупном размере.

"Организованная группа характеризовалась четким распределением ролей, строгой иерархией и тесной взаимосвязью между собой. Среди обвиняемых - оптовые и розничные курьеры, которые занимались расфасовкой, перевозкой, хранением и помещением в тайники наркотических средств и психотропных веществ. Пятеро мужчин дополнительно выполняли функции лаборантов, которые занимались изготовлением психотропных веществ. Двое являлись еще и перевозчиками. В их обязанности входило перемещение наркотиков из соседнего государства на территорию Беларуси и помещение в тайники", - рассказали следователи.

Реализация преступной схемы осуществлялась с применением мер конспирации.

Все участники проходили проверки. Противоправная деятельность организованной группы была выявлена сотрудниками милиции в тесном взаимодействии с СК. Всего правоохранители из незаконного оборота изъяли более 15 тыс. доз особо опасных психотропных веществ.

В ведомстве добавили, что в марте, июле и сентябре этого года завершено расследование уголовных дел в отношении 48 участников этой же организованной группы.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемых. В ходе предварительного расследования проведены осмотры мест происшествий, проверки показаний на месте, обыски, в ходе которых изъяты особо опасные психотропные вещества, мобильная и компьютерная техника. Ее содержимое тщательно проанализировано с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности каждого из участников группы. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела экспертизы, проведенные специалистами ГКСЭ.

При изучении личностей обвиняемых установлено, что их возраст от 19 до 53 лет. Семеро из 37 ранее привлекались к уголовной ответственности и лишь четыре имели постоянное место работы или учебы.

В ходе следствия установлены и иные факты противоправной деятельности некоторых фигурантов. Так, 19-летний житель Бобруйска путем психологического воздействия, обещаний большого заработка, вовлек в совершение особо тяжкого преступления заведомо несовершеннолетнего, который впоследствии стал осуществлять функции оптового и розничного курьера и выполнять обязанности лаборанта. Его действия следствием дополнительно квалифицированы по ч.3 ст.172 Уголовного кодекса.

Еще один - 31-летний фигурант - оказался причастен к систематическому нанесению телесных повреждений и побоев своей бывшей супруге. Следствие установило четыре таких факта. В одном из случаев он сломал девушке нос. Все происходило на почве личных неприязненных отношений и ревности. В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Действия 31-летнего жителя Гомеля дополнительно квалифицированы по ч.1 ст.154 (систематическое нанесение побоев, не повлекшее последствий, предусмотренных ст.147 и 149 (истязание) УК.

По результатам расследования участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по разным частям ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), ст. 328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. К 21-летней девушке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, применена мера пресечения в виде домашнего ареста, к остальным обвиняемым - в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении иных участников указанной организованной группы. В настоящее время их численность составляет более 60 человек.-0-

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