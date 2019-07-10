Завершено расследование дела в отношении 40-летнего педофила из Минска

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины и двух женщин. Они обвиняются в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации малолетних, сообщили в Следственном комитете.

В июне 2018 года из России в правоохранительные органы Беларуси поступила информация о том, что на территории страны, предположительно, находится человек, причастный к распространению порнографии. Сотрудники милиции выяснили, что данное лицо проживает в Минске. Мужчина был задержан около своего дома.

"По данным следствия, летом 2015 года в Ушачском районе Витебской области мужчина познакомился с двумя женщинами, жительницами Новополоцка, и их дочерьми 2011 и 2013 года рождения. В 2016 году он предложил женщинам предоставлять своих детей для использования в изготовлении порнографии. Матерям девочек за это платил деньгами и продуктами", - рассказали в СК.

Изготовленное видео для продажи размещалось мужчиной на порносайтах. "Также он предлагал использование изображенных детей с целью сексуальной эксплуатации. Расчет с минчанином производился при помощи криптовалюты. При взаимодействии с сотрудниками Интерпола установлено, что материалы порнографического содержания реализовывались пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока, - проинформировали в СК. - Кроме того, в июне 2016 года фигурант за вознаграждение предоставил жителю одного из ближневосточных государств, прибывшему в Беларусь, малолетних девочек в целях сексуальной эксплуатации и создания видеозаписей".

Как сообщили в СК, житель ближневосточного государства объявлен в международный розыск. Совместно с сотрудниками Интерпола проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения.

Всего с 2015-го по 2018 год минчанин сделал несколько десятков порнороликов с участием детей. "Также установлено, что мужчина причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек. Одна из них - жительница Украины 2000 года рождения. Ее в 2014 году он во время общения в интернете неоднократно склонял к созданию материалов порнографического характера. После они использовались для продажи", - поделились деталями расследования в СК.

Кроме этого, мужчина в Ушачском районе вырастил несколько кустов конопли. Он изготавливал марихуану для личного употребления.

"Изъята компьютерная техника и цифровые носители, которыми пользовался обвиняемый. Изучено более 2 терабайт информации, часть из которой содержалась в зашифрованных криптоконтейнерах", - отметили в СК.

Проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела ответы на просьбы об оказании правовой помощи, ранее направленные в США, Россию и Украину с целью установления всех обстоятельств совершения противоправных действий. Специалистами ГКСЭ проведен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинские, судебно-генетические и судебные культурологические экспертизы.

По результатам расследования установлен 31 факт противоправной деятельности минчанина. Ему предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного Кодекса Беларуси: по ч.3 ст.166 УК, ч.3 ст.167 УК, ч.1 ст.169 УК, ч.3 ст.181 УК, ч.1 ст.328 УК, ч.2 ст.343 УК, ч.3 ст.343-1 УК.

Матерям малолетних девочек предъявлено обвинение в торговле людьми, а также пособничестве в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера и изготовлении порнографических материалов, содержащих изображение несовершеннолетних. Все трое обвиняемых находятся под стражей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-