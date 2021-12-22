Завершено расследование дела в отношении Алеся Пушкина за реабилитацию нацизма

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении Алеся Пушкина. Такая информация размещена на официальном сайте СК, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что Алесь Пушкин выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей. Им были изображены Михаил Витушко - главный организатор мобильных отрядов оккупационной вспомогательной полиции, действовавшей в тыловом районе немецкой группы армий "Центр" на территории оккупированной Беларуси, сформированных из числа белорусских националистов, и Всеволода Родько - бургомистра Витебска, который сотрудничал с фашистами и был завербован Абвером.

"Алесь Пушкин рассчитывал на доверие зрителей, тем самым попытался предать забвению уроки разрушительной войны, исказив ее нравственные и правовые итоги, поставил на один уровень героев и предателей, а также подверг сомнению решения Международного военного трибунала", - рассказали в ведомстве.

Из материалов дела следует, что Алесь Пушкин во время выставки в Гродно публично демонстрировал портрет Евгения Жихаря, который с 1946 года возглавил отряд из бывших полицаев. В течение девяти лет они в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге. Обвиняемый назвал пособника нацистов белорусским патриотом и ярким представителем антисоветского сопротивления.

"Алесь Пушкин на постоянной основе участвовал в незаконных акциях и надругался над государственными символами. Свои действия обвиняемый, как и в 1999 году, записал на камеру, но желая избежать ответственности, совершал преступные действия на территории Украины", - добавили в СК.

Установлено, что преступление Алесь Пушкин начал еще на территории Беларуси, организовав совершение преступных действий в сговоре с участниками деструктивных сообществ. Сам Пушкин охарактеризовал свои действия, связанные с осквернением государственной символики, как "перфоманс", "Падарунак Прэзідэнту".

При изучении личности обвиняемого установлено, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, начиная с 1989 года, совершал действия, направленные на реабилитацию нацизма.

Алесю Пушкину предъявлено обвинение по ч.3 ст.130 (умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц) и ст.370 (надругательство над государственными символами) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-