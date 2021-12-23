Завершено расследование дела в отношении бывшего директора ГУМа Александра Крепака

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным управлением по расследованию преступлению в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГУМа Александра Крепака. Он обвиняется в совершении нескольких десятков коррупционных преступлений, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Топ-менеджер был задержан сотрудниками ГУБОПИК МВД 4 февраля этого года.

Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет, начиная с 2014 года, находясь на различных должностях в государственных структурах, он совершал коррупционные преступления. Деятельность носила системный характер.

Так, с 2014 по 2017 год Александр Крепак осуществлял руководство администрацией Московского района Минска, а с 2017 по 2020 год являлся заместителем председателя Мингорисполкома. Занимая эти должности, имея власть и влияние, выходя за рамки своих полномочий, он потребовал от руководителя одного из субъектов хозяйствования передать ему деньги в сумме $10 тыс. в обмен на свою лояльность и благосклонность при решении вопросов ведения бизнеса. После получения незаконного вознаграждения оказывал содействие в предпринимательской деятельности взяткодателю, лоббировал его интересы, обеспечивая противоправную протекцию. Как установило следствие, в дальнейшем он получил от этого же предпринимателя 3 тыс. евро и $9 тыс.

Наряду с этим Александр Крепак за свою протекцию интересов коммерческих структур на системной основе получал от представителей различных субъектов хозяйствования и иные выгоды имущественного характера: предметы гардероба, алкоголь, оплату авиабилетов, автомойки, аренды теннисных кортов и другое.

В апреле 2020 года, заняв должность директора ОАО "ГУМ", он продолжил свою противоправную деятельность, совершая умышленные преступления против интересов службы. Заключив дополнительное соглашение с фирмой одного из предыдущих взяткодателей, он обязал ГУМ ежемесячно приобретать продукцию в объемах, которые заведомо невозможно реализовать, чтобы обеспечить интересы коммерческой структуры. Между должностным лицом и предпринимателем была достигнута договоренность о передаче десятипроцентной доли в уставном фонде с возможностью получения Крепаком дивидендов. Следствием задокументированы и иные факты получения взяток от представителей различных субъектов хозяйствования и предпринимателей в период работы Крепака в ГУМе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, заключение договоров, проведение закупок без запроса ценовых предложений от всех заинтересованных субъектов.

По результатам расследования уголовного дела и оценки всех собранных доказательств действия Александра Крепака квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.426 (превышение власти и служебных полномочий), совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, лицом, занимающим ответственное положение), ч.2 ст.424 (злоупотребление властью и служебными полномочиями), ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки и получение взятки повторно).

Обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-