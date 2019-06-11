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Завершено расследование дела в отношении граждан Казахстана, пытавшихся обменять фальшивые евро

Происшествия 11.06.2019 | 15:02
Фото УСК по Витебской области
Фото УСК по Витебской области

11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о хранении и сбыте поддельной валюты, совершенных в особо крупном размере. Во время расследования уголовного дела были выявлены и другие противоправные действия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

Как сообщалось, 10 декабря 2018 года двое граждан Казахстана 1985 и 1978 года рождения зашли в казино в Дубровенском районе. Мужчины проиграли наличные и пошли в обменник, где предъявили кассиру 5 тыс. поддельных евро. Сотрудница банка распознала фальшивки и вызвала милицию. Поняв это, злоумышленники убежали в лес. Спустя некоторое время они вышли к трассе и были задержаны сотрудниками милиции. Позднее по их следам в лесу оперативники нашли еще 3 тыс. поддельных евро.

По данным следствия, мужчины привезли поддельные 11,5 тыс. евро из-за границы. Зная о том, что они фальшивые, пытались их сбыть разными способами: купить за них автомобиль (продавец отказался от сделки), рассчитаться ими за проезд на такси, обменять на белорусские рубли как в банках, так и у граждан. Также следователи установили, что 500 евро им все-таки удалось сбыть жителю Орши.

Кроме того, выяснилось, что один из фигурантов 9 декабря 2018 года перевез на автомобиле из России не менее шести капсул с опасным психотропным веществом трамадол. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.328-1 УК (незаконное перемещение через государственную границу Беларуси психотропных веществ), ч.1 ст.328 УК (незаконные без цели сбыта хранение и перевозка психотропных веществ).

Обоим мужчинам предъявлено обвинение по ч.2 ст.221 УК (хранение с целью сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты, совершенные в особо крупном размере). Они заключены под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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Теги
валюта, Витебская область, Следственный комитет
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