Завершено расследование дела в отношении уроженца Ушачского района - участника банды Мариянчука

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси завершило расследование уголовного дела в отношении участника банды Мариянчука, действовавшей на территории Украины в 90-х и начале 2000-х, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью СК.

По материалам уголовного дела, установлена причастность обвиняемого к совершению ряда преступлений в период с 2001 по 2002 год в составе банды. В том числе в причастности к умышленному убийству адвоката с применением огнестрельного оружия, устранение которого заказал Мариянчук, находясь в СИЗО. Фигурант также причастен к приготовлению к убийству следователя прокуратуры Галины Климович в Одессе, которая была руководителем следственной группы по делу Мариянчука, а впоследствии занималась расследованием отравления президента Украины Виктора Ющенко. После безуспешной попытки устранения следователя участвовал в покушении на убийство двух и более лиц с применением взрывного устройства.

В числе инкриминируемых преступлений - умышленное убийство мужчины и покушение еще на одного с целью инсценировки их причастности к приготовлению к убийству Галины Климович. Мужчинам члены банды подбрасывали улики, которые должны были повести следствие по неверному пути. По мнению правоохранителей, участник банды также причастен к грабежу в отношении семейной пары, занимавшейся обменом валюты в Одессе, в результате которого похищена сумма, эквивалентная на тот момент около $20 тыс. Фигурант обвиняется в умышленном убийстве участника банды, который давал показания следователям по делу Мариянчука, в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ходе следствия дополнительно возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство сотрудников спецподразделения по борьбе с терроризмом "Альфа" СБУ и сотрудников милиции Украины. Кроме того, мужчине инкриминировано незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ по месту жительства в Ушачском районе, которые были обнаружены сотрудниками милиции в мае 2018 года. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование окончено, завершена процедура ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Бандой Василия Мариянчука (уголовные клички Вася Чеченский, Бухгалтер) с 1994 по 2005 год совершено более 60 преступлений. На счету главаря и его подельников 28 умышленных убийств, 9 покушений на убийства, 13 разбойных нападений, похищения людей, вымогательство и бандитизм. Уже находясь в местах лишения свободы, Мариянчук давал указания подчиненным на физическое устранение лиц, которые способствовали разоблачению деятельности злоумышленников. Жертвами преступников становились их же подельники. Более десяти участников банды, которые находились под подозрением следствия и могли дать признательные показания, были убиты. Для исполнения таких заказов привлекались граждане Украины, России, Беларуси, Молдовы.-0-