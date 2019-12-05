Завершено расследование дела женщины, менявшей внешность для выманивания денег у белорусов

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении Елены Модиной. По данным следствия, 44-летняя гражданка России меняла внешность и голос для того, чтобы выманивать деньги у белорусов и иностранцев. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По результатам расследования женщине предъявлено обвинение в мошенничестве, покушении на мошенничество, совершенных повторно, в крупном и особо крупном размере (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 209, ч. 2, 3, 4 ст. 209) и подстрекательстве к даче взятки, совершенном повторно (ч. 5 ст. 16 ч. 2 ст. 431) Уголовного кодекса. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Чтобы выманивать деньги, женщина использовала социальные сети и мессенджеры, иногда встречалась с потерпевшими лично. В ход шли самые разные уловки. Фигурантка представлялась то разводчицей дорогостоящих пород собак, то лицом нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Denis Paten, якобы страдающим онкологическим заболеванием. Некоторым потерпевшим она представилась сотрудником посольства Беларуси в Латвии. Деньги просила для изготовления костюмов и декораций, сдачи экзамена на знание польского языка, "продавала" компьютерную технику.

Всего с декабря 2017 по май 2019 года, женщине удалось обмануть 15 человек, выманив в общей сложности более Br122 тыс. В деле зафиксировано более 100 эпизодов преступной деятельности.

Как сообщалось, сотрудники управления "К" минской милиции в начале этого года получили оперативную информацию, что гражданин, предположительно Великобритании, занимается мошенничеством в интернете. Выяснить, кто скрывается под ником Denis Paten, было достаточно проблематично. Во время комплекса оперативно-технических мероприятий было установлено, что это гражданка РФ Елена Модина. Она легко меняла внешность, подделывала мужской голос, могла говорить с украинским, польским и английским акцентом. У людей, которые с ней общались, не возникало никаких сомнений. Она играла на различных тонкостях и особенностях человека, легко вызывала доверие.-0-