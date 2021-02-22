Завершено расследование ДТП в Верхнедвинском районе - у водителя 2,7 промилле

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Верхнедвинском районе, в результате которого пострадал мужчина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

"По данным следствия, утром 9 августа 2020 года 36-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Laguna в состоянии алкогольного опьянения и в утомленном состоянии, двигался по 171 км автодороги Р20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской Республики (Григоровщина), по территории Верхнедвинского района. Водитель утратил контроль над управлением транспортным средством, допустил занос и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП 32-летний пассажир Renault получил тяжкие телесные повреждения. Установлено, что в момент происшествия он не был пристегнут ремнем безопасности", - рассказали в СК.

Следователи допросили потерпевшего, свидетелей и обвиняемого. Проведен следственный эксперимент. Специалистами ГКСЭ проведен ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Автотехнической экспертизой установлена скорость движения автомобиля в момент ДТП - не менее 96,1 км/ч.

Согласно заключению судебной химической экспертизы, водитель Renault в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,7 промилле. Установлено, что обвиняемый дважды лишался водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Витебской области