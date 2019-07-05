Завершено расследование двойного убийства в столбцовской школе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о трагедии в средней школе №2 города Столбцы. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Ученик 10-го класса 11 февраля ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса. Они скончались на месте происшествия. "В ходе расследования восстановлена хронология произошедшего с помощью видеозаписей, показаний обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также в результате анализа зафиксированных при осмотрах следов и изъятых вещественных доказательств. Это позволило установить и иные факты противоправной деятельности подростка", - проинформировали в СК.

По данным следствия, подросток руководствовался хулиганскими мотивами и незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику. Тот получил ссадину. "В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-го класса", - рассказали в СК.

Уже в коридоре он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии. Затем школьник спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия.

"Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими", - отметили в СК.

Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела нож, молоток и пиротехника, с которой подросток пришел в школу. Изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения обвиняемым веб-сайтов. Кроме того, проанализированы материалы, характеризующие личность и свидетельствующие о девиантном поведении.

Следователями предъявлено обвинение 16-летнему школьнику в совершении следующих преступлений: убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139 УК), покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139 УК), особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 УК).

Свою вину подросток признал частично. Он остается под стражей.

Следователями в адрес Минского областного исполнительного комитета внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В нем в том числе отмечены недостатки в профилактической работе. По результатам его рассмотрения принят комплекс мер по повышению уровня общественной безопасности в учебных заведениях области.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-