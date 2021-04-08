Завершено расследование незаконной добычи лося в Березинском заповеднике

8 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о незаконной добыче лося в Березинском биосферном заповеднике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

Инспекторы отдела охраны животного мира, водоемов и охотничьих хозяйств Березинского биосферного заповедника 19 января на территории заповедника обнаружили тушу добытого лося. По данным следствия, в январе 37-летний мужчина поставил петлю, которая является запрещенным орудием охоты, на территории заповедника вблизи деревни Липники Докшицкого района. Через некоторое время мужчина увидел в петле погибшего лося. Он частично разделал тушу незаконно добытого животного и принес мясо домой. Причиненный окружающей среде ущерб составил более Br26 тыс.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Проведена проверка показаний на месте. Собран характеризующий личность правонарушителя материал. Установлено, что мужчина в 2020 году уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы на озере, расположенном на территории биосферного заповедника. Осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами, в том числе металлический трос, нож, топор, фрагмент полиэтилена и окурок сигареты.

Специалисты ГКСЭ провели ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. В том числе заключение судебной биолого-химической экспертизы, согласно которому на ноже, тросе и фрагменте полиэтилена, изъятых в ходе осмотров, обнаружена кровь лося, найденного на месте происшествия.

По результатам расследования 37-летнему жителю Докшицкого района предъявлено обвинение по ч.4 ст.282 (незаконная охота, совершенная на территории заповедника, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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