Завершено расследование по делу о незаконной охоте в Дубровенском районе

10 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Дубровенский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о незаконной охоте и покушении на незаконные перемещение (транспортировку) и разделку диких животных. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

Незаконная добыча дикого животного произошла 19 декабря 2020 года. Четверо жителей Горецкого района Могилевской области (56, 66, 69 и 70 лет) охотились неподалеку от деревни Ляховка Дубровенского района. 70-летний мужчина из зарегистрированного охотничьего ружья незаконно застрелил самца лося. Когда мужчины разделывали тушу животного, к ним подошел сотрудник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Последний установил, что у охотников не было разрешения на добычу сохатого, и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей. Специалисты ГКСЭ провели баллистическую экспертизу. Причиненный окружающей среде ущерб составил Br8,1 тыс. При расследовании уголовного дела обвиняемые возместили причиненный ущерб полностью.

70-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.282-1 УК (незаконная охота). К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Трем мужчинам (56-, 66- и 69-летнему) предъявлено обвинение по ч.1 ст.14 ч.3 ст.282-1 (покушение на незаконные перемещение (транспортировку) и разделку диких животных) УК. К ним применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.-0-

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