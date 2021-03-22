Завершено расследование по факту ДТП с участием пешеходов на пр.Пушкина в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в октябре 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 11 октября около 22.55 37-летний водитель на автомобиле Volkswagen Polo двигался по пр.Пушкина. Проезжая возле дома №30, он совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 51-летнему мужчине и 53-летней женщине причинены множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. Пострадавшие по-прежнему находятся дома и продолжают лечение. После совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся в неизвестном направлении, оставив пострадавших в опасности. Вскоре его остановил очевидец.

Согласно материалам уголовного дела, у обвиняемого в тот день был день рождения и в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Незадолго до случившего мужчина выпил спиртное и затем сел за руль. Согласно данным медицинского освидетельствования, концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,96 промилле.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, отвлекся от управления транспортным средством на мобильный телефон. Следователи выяснили, что водитель мог видеть, что в направлении его движения включен красный сигнал светофора и перед светофором в соседней полосе попутного направления стоит автомобиль Rover. Несмотря на это, мужчина не принял мер к снижению скорости, продолжил движение и совершил наезд на пешеходов.

Водитель Volkswagen на момент совершения ДТП двигался со скоростью около 65 км/ч при разрешенной максимальной скорости движения на этом участке не более 60 км/ч. Пострадавшим пешеходам в результате дорожно-транспортного происшествия причинены телесные повреждения, которые, согласно полученным заключениям судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории тяжких.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшие, проведен следственный эксперимент.

Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений), по ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевших в опасное для жизни или здоровья состояние) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по г. Минску