Завершено расследование по факту жестокого убийства женщины в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 51-летней женщины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель центрального аппарата ГКСЭ Оксана Летко.

Вечером 23 января текущего года в одной из квартир дома на ул.Шаранговича в Минске с многочисленными повреждениями обнаружено тело 51-летней женщины. Следователями установлено, что в указанной квартире проживала супружеская пара. Сотрудниками милиции по подозрению в совершении убийства был задержан 54-летний супруг потерпевшей.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в указанной квартире в состоянии алкогольного опьянения, 22 и 23 января прошлого года в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес женщине многочисленные удары руками и неустановленными предметами по различным частям ее тела, в том числе в область жизненно важных органов. После чего позвонил сестре своей супруги и сообщил, что женщина умерла в результате неоднократных падений по не зависящим от него обстоятельствам.

Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Позже в ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что телесные повреждения на теле женщины образовались не менее чем от 42 травматических воздействий. Экспертами ГКСЭ установлено, что смерть минчанки наступила от сочетанной тупой травмы головы, осложнившейся отеком головного и спинного мозга.

На протяжении расследования мужчина давал противоречивые показания, убеждал следователей в том, что в течение нескольких дней его супруга постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения и в силу этого неоднократно падала и ударялась о различные предметы.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами проведена кропотливая работа по воссозданию обстановки совершения преступления, а также по сбору доказательств. По версии следствия мужчина хотел избежать уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

В ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте. К материалам уголовного дела приобщены материалы, характеризующие личность мужчины, и результаты ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Согласно данным, полученным в ходе предварительного расследования, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и нигде не работал. Кроме этого, установлено, что ранее фигурант по различным поводам систематически избивал супругу.

В отношении обвиняемого в центральном аппарате ГКСЭ проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Государственные судебные эксперты установили, что мужчина в период инкриминируемого ему деяния мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также мог руководить ими.

Его действия квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-