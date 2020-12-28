Завершено расследование покушения на убийство 23-летней жительницы Речицы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство 23-летней жительницы Речицы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"В Речице 29 июня примерно в 23.40 потерпевшая после окончания рабочей смены в магазине возвращалась домой через частный сектор. На неосвещенном участке дороги на нее внезапно напал прохожий. Незнакомый мужчина подошел сзади и обхватил ее руками. Девушка стала сопротивляться, тогда обвиняемый стал наносить удары ножом, причинив ей не менее девяти колото-резаных ран преимущественно в область грудной клетки и головы. Потерпевшей удалось убежать от нападавшего и обратиться за помощью", - рассказали в СК.

Через несколько часов по подозрению в совершении преступления сотрудники милиции задержали 23-летнего гомельчанина. Следователи возбудили уголовное дело и приступили к сбору доказательств. С потерпевшей с привлечением специалистов проведены мероприятия по активизации памяти, в ходе которых она смогла вспомнить ряд обстоятельств и некоторые приметы нападавшего. По постановлению следователя сотрудники ГКСЭ провели экспертизу запаховых следов человека и выявили на одежде потерпевшей индивидуальный запах фигуранта. Проведены допросы и очные ставки, проверка показаний подозреваемого на месте происшествия и иные следственные действия.

Установлено, что житель Гомеля за несколько дней до происшествия приехал в Речицу и остановился в пустующем доме родственника, расположенном на улице Сыдько. В день совершения преступления парень распивал спиртные напитки и нюхал клей, а вечером вышел на улицу и беспричинно напал на прохожую.

На основании собранных по делу доказательств гомельчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд. -0-