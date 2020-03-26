Завершено расследование разбойного нападения на автозаправку в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на автозаправочную станцию и незаконном обороте наркотических средств, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В середине января при проведении оперативных мероприятий сотрудниками милиции по месту жительства был задержан 35-летний минчанин, причастный к хранению гашиша. Во время осмотра его жилища обнаружено более 140 г опасного наркотического средства. По данным следствия, в конце 2019 года на территории иностранного государства обвиняемый приобрел у неизвестного наркотическое средство, после чего привез в Беларусь и хранил у себя дома.

Во время дальнейшей работы с задержанным следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции была установлена причастность мужчины к разбойному нападению, совершенному в декабре 2018 года на автозаправочную станцию в Минске. Позже он и сам сознался в содеянном.

По данным следствия, вечером 21 декабря 2018 года мужчина зашел на автозаправку на ул. Аннаева и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, потребовал передачи имеющихся в кассе более Br1,8 тыс., после чего скрылся в неизвестном направлении. При этом мужчина использовал различные меры конспирации: надел перчатки и натянул медицинскую маску на лицо.

Для установления всех обстоятельств произошедшего проведены следственные и иные процессуальные действия, в том числе многочисленные допросы свидетелей и обвиняемого, изучены и приобщены к материалам уголовного дела записи камер видеонаблюдения, проведено более десяти экспертных исследований. Также при осмотре его жилища была найдена куртка, которая была на мужчине в день разбойного нападения, что зафиксировано записями камер видеонаблюдения. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте. Наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму более Br2 тыс. Согласно выводам экспертов мужчина в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог осознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими.

Действия минчанина квалифицированы по ч. 1 ст. 207 (разбой), ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу наркотических средств в крупном размере), ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за особо злостное хулиганство.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-