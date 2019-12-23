Завершено расследование резонансного дела о разбойном нападении на гомельчанку

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о нападении на 35-летнюю жительницу Гомеля, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как сообщалось, 2 сентября на улице Быховской трое молодых людей напали на владелицу автомобиля BMW X6 возле подъезда ее дома. С применением насилия они поместили женщину в ее автомобиль и вывезли за пределы областного центра. В пути, угрожая убийством и изнасилованием, обвиняемые требовали у гомельчанки деньги. Выехав за город, мужчины завладели $5 тыс. и Br400, которые находились в сумочке женщины. Как затем пояснила потерпевшая, крупная сумма у нее была при себе, так как она планировала вернуть долг.

На обратном пути при въезде в Гомель автомобиль попал в поле зрения экипажа ГАИ. При попытке оторваться от преследования обвиняемые заехали в тупик, покинули машину и скрылись.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали всех нападавших. 17-летний обвиняемый был задержан в ночь на 3 сентября в доме своего родственника. Его 18-летнего брата задержали 3 сентября возле МРО ГАИ в Новобелицком районе Гомеля, куда он приехал на встречу для покупки легкового автомобиля. Знакомого братьев - 18-летнего гомельчанина - задержали 7 сентября в съемной квартире в Минске.

Следственная группа из опытных сотрудников УСК по Гомельской области провела комплекс действий, в том числе опознания и очные ставки, более 100 допросов свидетелей.

Во время следствия выявились и другие факты противоправной деятельности мужчин. Они обвиняются в краже мопеда, мотоцикла, шлема, бензина; младший из двух братьев - также в краже металлических труб и элементов; друг братьев - в краже двух аккумуляторных батарей.

Всем троим предъявлены обвинения. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-