Завершено расследование смертельного ДТП в Бешенковичском районе

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб пешеход, а водитель скрылся с места трагедии. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Утром 3 декабря 2020 года в кювете около дороги М3 Минск - Витебск в Бешенковичском районе нашли мужчину без признаков жизни. Позже выяснилось, что он погиб после наезда машины. На следующий день подозреваемого задержали.

По данным следствия, вечером 2 декабря 41-летний житель Лиозно двигался на фуре по дороге М3. На 192-м км он увидел человека, переходившего проезжую часть. Начав тормозить, водитель выехал на полосу встречного движения и сбил пешехода.

"После ДТП 58-летний потерпевший был в опасном для жизни и здоровья состоянии. Вместо того чтобы оказать помощь и сообщить о произошедшем в надлежащие учреждения, водитель перетащил его в кювет и скрылся с места происшествия. Через некоторое время он заменил поврежденные детали автопоезда на новые. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшим травмы не были несовместимы с жизнью, так как после их причинения последний мог жить десятки минут", - рассказала Оксана Лазько. Как выяснилось, фура ехала со скоростью 90 км/ч - превышение на 20 км/ч.

Водителю большегруза предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние) УК. Ранее он судим не был. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-