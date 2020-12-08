Завершено расследование смертельного ДТП в Лепельском районе - у водителя было более 2 промилле алкоголя

8 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о ДТП в Лепельском районе, в котором погиб пассажир, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, в ночь на 28 июня 2020 года 24-летний водитель легковушки пьяным ехал по деревне Заслоново. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Пассажир автомобиля получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Проезжавший мимо мужчина увидел машину в кювете и позвонил в скорую медицинскую помощь.

Установлено, что накануне произошедшего молодые люди распивали спиртное в одной компании. Авто принадлежало погибшему пассажиру, который, как и водитель, в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Согласно результатам медицинских исследований, в крови водителя нашли более 2,3 промилле алкоголя.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

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