Завершено расследование смертельного ДТП в Вилейском районе

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Мядельского района, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 23 марта мужчина на своем автомобиле Mazda приехал со знакомыми в агрогородок Долгиново Вилейского района в кафе, они выпивали. "Ночью, после его закрытия, мужчины направились домой в Мядельский район, - рассказала Татьяна Белоног. - Двигаясь по автодороге Жердяжье-Кривичи, автомобиль на закруглении дороги выехал на правую обочину, по которой шли двое местных жителей - брат с сестрой. Но пьяный водитель не снизил скорость машины, хотя имел для этого техническую возможность, и сбил 29-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия".

Фото УСК по Минской области

Водитель обвиняется по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В момент происшествия в его крови было зафиксировано более двух промилле алкоголя. Он признал вину.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-