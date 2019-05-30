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Завершено расследование смертельного ДТП в Вилейском районе

Происшествия 30.05.2019 | 12:46
Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Мядельского района, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 23 марта мужчина на своем автомобиле Mazda приехал со знакомыми в агрогородок Долгиново Вилейского района в кафе, они выпивали. "Ночью, после его закрытия, мужчины направились домой в Мядельский район, - рассказала Татьяна Белоног. - Двигаясь по автодороге Жердяжье-Кривичи, автомобиль на закруглении дороги выехал на правую обочину, по которой шли двое местных жителей - брат с сестрой. Но пьяный водитель не снизил скорость машины, хотя имел для этого техническую возможность, и сбил 29-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия".

Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

Водитель обвиняется по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В момент происшествия в его крови было зафиксировано более двух промилле алкоголя. Он признал вину.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

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Теги
алкоголь, ДТП, Минская область, Следственный комитет
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