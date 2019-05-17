Завершено расследование смертельной аварии под Лунинцом: скорость авто была около 200 км/ч

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Лунинецком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла 25 января на 333-м км автодороги М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин. 39-летний водитель автомобиля Peugeot 407 врезался в ехавший попутно Peugeot 607. В результате пассажирка первого авто от травм скончалась на месте. Остальные участники ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Фото Следственного комитета

Правоохранители выяснили, что накануне ночью водитель Peugeot 407 употреблял спиртное. После этого он вместе с 63-летней женщиной направился на авто в районный центр. Как выяснилось, мужчина ехал на машине знакомого, без водительских прав. Ранее он был неоднократно судим. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в момент ДТП в крови мужчины было более 2,4 промилле алкоголя. Также установлено, что водитель Peugeot 407 двигался со скоростью не менее 199 км/ч при максимально разрешенной на данном участке дороге не более 90 км/ч. Именно это, наряду с управлением в нетрезвом состоянии, состоит в причинно-следственной связи со смертью пассажира", - отметили в СК.

Водителю автомобиля Peugeot 407 предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-