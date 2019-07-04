Завершено расследование смертельной аварии под Солигорском: скорость BMW была около 200 км/ч

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование ДТП с двумя погибшими в Солигорском районе завершено. По выводу следствия, основной причиной ДТП стало значительное превышение скорости водителем BMW, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла 15 марта около 23.50 на автодороге Н-9619 Старобин - Сковшин - Сосны. За рулем BMW 520 был 21-летний парень, он ехал с двумя товарищами в Солигорск. На закруглении дороги у деревни Махновичи он не выбрал безопасную скорость с учетом того, что асфальт влажный. В итоге допустил потерю курсовой устойчивости машины. Когда машину занесло, она выехала за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет. Там авто опрокинулось и врезалось в деревья. В результате ДТП 21-летний и 32-летний пассажиры погибли на месте.

Житель Солигорска обвиняется по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). "Анализируя собранные доказательства, следователи пришли к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение водителем скоростного режима. Скорость движения BMW на момент происшествия была около 194 км/ч. Разрешенная скорость движения на данном участке - 90 км/ч", - рассказала Татьяна Белоног. При выяснении скорости авто учитывалась зафиксированная на месте ДТП следовая информация, повреждения автомобиля, заключения проведенных экспертами ГКСЭ исследований, а также записи видеорегистратора.

Обвиняемый дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-