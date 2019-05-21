Завершено расследование убийства двух пенсионерок в Витебском районе

21 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об убийстве двух женщин в деревне Присушино Витебского района, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связей с общественностью Следственного комитета.

Как сообщалось, 3 января 2019 года по месту жительства были обнаружены тела 78-летней и 76-летних родных сестер с телесными повреждениями. Через некоторое время сотрудники милиции задержали подозреваемого - ранее судимого жителя Витебского района.

Во время расследования установлено, что мужчина периодически помогал женщинам по хозяйственным вопросам и знал, где могут храниться их денежные средства. По версии следствия, днем 30 декабря он проник в дом, где проживали пенсионерки, напал на них и стал наносить множественные удары деревянной палкой. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия. После этого мужчина завладел имуществом и деньгами жертв на общую сумму не менее Br179, а затем скрылся.

Мужчина вину в совершении преступления признает частично. Ранее он был судим, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью, не работал и не имел постоянного источника дохода. Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина мог сознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.139 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах) и по ч.3 ст.207 (разбой). Мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото Следственного комитета