Завершено расследование убийства двух пенсионерок в Витебском районе

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 мая 2019, Вт
+24°C
Переменная облачность EUR 2.3235
USD 2.0819
RUB 3.2268
Главное
Александр Лукашенко ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Президент
Медали II Европейских игр представили в Мирском замке
Спорт
Улучшать качество работы местного самоуправления в Беларуси будут с учетом международного опыта
Политика
Время зажигать: уже в среду узнаем, какое название выбрали минчане самому красивому фонтану страны
Общество
РЕПОРТАЖ: Как создаются белорусские деньги
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Сильнейшие ливни обрушились на Японию
12:52 В мире
Число оформленных на Минской региональной таможне деклараций в январе-апреле увеличилось на 26%
12:51 Регионы
Ученическое самоуправление является важной составляющей образовательного процесса - Карпенко
12:50 Общество
Егор Герасимов проиграл в квалификации "Ролан Гаррос"
12:33 Спорт
Творческая акция "Свободный мольберт" прошла в Минске в рамках проекта "Художник и город"
12:30 Общество
Выезд властей на места позволит быстро решать общественно значимые вопросы - Исаченко
12:25 Регионы
Житель Лельчицкого района за хранение детонаторов к боеприпасам приговорен к исправработам
12:12 Происшествия
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 22 мая
12:02 Общество
В Брестской области определено 98 мест для купания
11:50 Регионы
Инспекция МНС по Ленинскому району провела семейный конкурс по налоговой грамотности
11:49 Регионы
Пилотные проекты по энергоэффективности домов реализуют в Могилевской и Гродненской областях
11:44 Регионы
Белорусские нефтяники приступили к цементированию скважин в Украине
11:39 Экономика
Использование беспилотников в местах соревнований запрещено на время II Европейских игр
11:34 Общество
Буфетчица школы в Россонском районе похищала деньги и продукты
11:28 Происшествия
"Белоруснефть" нарастила добычу нефти в Эквадоре почти в два раза
11:26 Экономика
Четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками подписаны в Минске
11:23 Общество
Беларусь и США намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками
11:23 Общество
В белорусско-американских отношениях сотрудничество правоохранительных органов имеет особое значение - Шестаков
11:19 Политика
ФОТОФАКТ: Кукуруза из-за жары превратилась в попкорн прямо в поле
11:16 Калейдоскоп
Медали II Европейских игр представили в Мирском замке
11:06 Спорт
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Детский отдых Детский отдых
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Завершено расследование убийства двух пенсионерок в Витебском районе

Происшествия 21.05.2019 | 10:44
Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об убийстве двух женщин в деревне Присушино Витебского района, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связей с общественностью Следственного комитета.

Как сообщалось, 3 января 2019 года по месту жительства были обнаружены тела 78-летней и 76-летних родных сестер с телесными повреждениями. Через некоторое время сотрудники милиции задержали подозреваемого - ранее судимого жителя Витебского района.

Во время расследования установлено, что мужчина периодически помогал женщинам по хозяйственным вопросам и знал, где могут храниться их денежные средства. По версии следствия, днем 30 декабря он проник в дом, где проживали пенсионерки, напал на них и стал наносить множественные удары деревянной палкой. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия. После этого мужчина завладел имуществом и деньгами жертв на общую сумму не менее Br179, а затем скрылся.

Мужчина вину в совершении преступления признает частично. Ранее он был судим, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью, не работал и не имел постоянного источника дохода. Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина мог сознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.139 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах) и по ч.3 ст.207 (разбой). Мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото Следственного комитета

Новости по теме
Основной версией гибели сотрудника ГАИ является суицид
Под Минском задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки в России
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Витебск, Следственный комитет, убийство
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3235 BYN 2.314 BYN 2.318 BYN
USD
2.0819 BYN 2.075 BYN 2.08 BYN
RUB
3.2268 BYN 3.211 BYN 3.223 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как создаются белорусские деньги
Все видео

Фотоновости

Медали II Европейских игр представили в Мирском замке
Все фото

Инфографика

Календарь выпускника-2019 29 или 30 мая - последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов; 1-8 июня - выпускные экзамены за 9-е и 11-е классы; 8-9 июня - выпускные вечера для учащихся 11-х (12-х) классов; 2 мая - 1 июня - регистрация на ЦТ (30 июня - 2 июля - регистрация на ЦТ в резервные дни); 11 июня - 1 июля - основной этап ЦТ (6, 8 и 10 июля - резервные дни ЦТ).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами
ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Дополнительные меры безопасности будут реализованы в Беларуси во время II Европейских игр
Политика
Фото из архива Улучшать качество работы местного самоуправления в Беларуси будут с учетом международного опыта
В белорусско-американских отношениях сотрудничество правоохранительных органов имеет особое значение - Шестаков
В Вене под председательством Беларуси открылась сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности
Экономика
Фото концерна "Белнефтехим" "Белнефтехим" проводит в Башкортостане переговоры по расширению сотрудничества
Белорусские нефтяники приступили к цементированию скважин в Украине
"Белоруснефть" нарастила добычу нефти в Эквадоре почти в два раза
Общество
Фото из архива Использование беспилотников в местах соревнований запрещено на время II Европейских игр
Ученическое самоуправление является важной составляющей образовательного процесса - Карпенко
Творческая акция "Свободный мольберт" прошла в Минске в рамках проекта "Художник и город"
Регионы
Анатолий Исаченко. Фото из архива Выезд властей на места позволит быстро решать общественно значимые вопросы - Исаченко
Число оформленных на Минской региональной таможне деклараций в январе-апреле увеличилось на 26%
В Брестской области определено 98 мест для купания
Спорт
Эстафету "Пламя мира" встретили в Мирском замке
Егор Герасимов проиграл в квалификации "Ролан Гаррос"
Медали II Европейских игр представили в Мирском замке
Технологии
Специальный раздел для гостей II Европейских игр появился на портале Госпогранкомитета
Мобильное приложение по развитию навыков правильной артикуляции разрабатывают в Минске
Студенты БГУ разработали приложение для интерактивных уроков по физике
Культура
Фото из архива Книжная выставка о наследии Кирилла и Мефодия открылась в Национальной библиотеке
Детский праздник искусств в Верхнедвинске соберет участников из Беларуси, России и Латвии
Более 60 работ Марка Шагала по сюжетам Ветхого Завета представлены на выставке в Минске
В мире
Джоко Видодо. Фото EPA -EFE Джоко Видодо одержал победу на выборах президента Индонезии
Сильнейшие ливни обрушились на Японию
Нападавшему на мечети в Новой Зеландии предъявили обвинения в терроризме
Калейдоскоп
Фото Getty Images Как готовиться к экзаменам: 10 советов
ФОТОФАКТ: Кукуруза из-за жары превратилась в попкорн прямо в поле
Пользователи Instagram в восторге от внучки Михаила Боярского
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье на шестерых
«...И только пыль из-под копыт»
Секреты голливудской улыбки
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия