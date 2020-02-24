24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование убийства годовалого ребенка в Мядельском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В сентябре прошлого года в милицию поступило сообщение об обнаружении тела годовалого мальчика в частном доме одной из деревень Мядельского района. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила криминальный характер его смерти.

Согласно материалам дела, в день происшествия, пока мать была в больнице, годовалый мальчик находился с ее сожителем. Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил мальчика, потому что тот плакал. Он нанес ему удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела. Когда увидел ребенка без признаков жизни, решил скрыть совершенное преступление и в сумке перевез тело мальчика в пустующий дом в Мядельском районе.

Вернувшаяся спустя несколько дней мать стала искать ребенка. Изначально мужчина пояснил, что мальчик находится у знакомых. Когда это не подтвердилось, он рассказал, где найти тело.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-