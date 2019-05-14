Завершено расследование убийства в 2015 году новорожденного в Барановичах

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование убийства новорожденного мальчика, которого в 2015 году мать выбросила в мусорный контейнер, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Завернутый в сверток труп новорожденного 10 июня нашла дворник во время уборки. Областным УСК было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство) УК, но тогда установить подозреваемых в совершении преступления не удалось. Эксперты-генетики управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области при исследовании вещественных доказательств выделили генотип ребенка и матери, которые направили в базу для сверки по имеющимся данным и постановке на учет. Совпадений получено не было. На причастность к этому преступлению специалисты исследовали биологические образцы тысяч женщин из Барановичей и Барановичского района.

Позже сотрудники уголовного розыска во время оперативно-разыскных мероприятий по установлению причастных к грабежу лиц отобрали биологические образцы у 47-летнего местного жителя. Специалисты выявили совпадение генотипа мужчины с генотипом убитого мальчика. Выяснилось, что в период смерти ребенка мужчина сожительствовал с женщиной 1981 года рождения. Забеременев в сентябре 2014 года, она скрывала от окружающих свое положение, на учет в учреждения здравоохранения не становилась. Родив 8 июня здорового и доношенного мальчика, выбросила его в мусорный контейнер, где малыш от переохлаждения скончался.

Следствием действия обвиняемой квалифицированы по п.п.2, 6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-