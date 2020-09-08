Завершено расследование убийства в лесном массиве Калинковичского района

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовного дела об убийстве 46-летнего жителя Калинковичского района завершено Следственным управлениием УСК по Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 6 апреля мужчина шел по автодороге "Калинковичи - Брагин - Комарин". Он встретил незнакомого парня из Хойникского района и решил с ним распить спиртные напитки. Попутчики отошли от трассы вглубь леса и стали выпивать. Между ними возник конфликт, и молодой человек стал избивать мужчину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег на нем одежду. Однако пламя не разгорелось и вскоре погасло, после чего парень спрятал тело под ветками. Уходя с места преступления, молодой человек похитил вещи убитого, часть из которых разбросал. Среди них был паспорт, который обвиняемый разорвал, перед тем как выбросить. Затем на попутном транспорте он добрался домой.

Через две недели после происшествия в органы внутренних дел поступило заявление от матери потерпевшего, которая сообщила об исчезновении сына. Сотрудники милиции установили причастность к совершению преступления 19-летнего жителя Хойникского района, который сознался в содеянном и дал признательные показания. Парень ранее привлекался к уголовной ответственности за принуждение к выполнению обязательств, а также неоднократно к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественном месте.

На месте происшествия провели проверку показаний фигуранта. Он указал место сокрытия тела и подробно рассказал о содеянном. В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемого и его родственников были обнаружены и изъяты некоторые вещи убитого. К материалам дела приобщены заключения ряда экспертиз, проведенные сотрудниками ГКСЭ.

Жителю Хойникского района предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно), ст. 378 (хищение и умышленное уничтожение чужого паспорта), ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса. Дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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