Завершено расследование убийства жительницы Давид-Городка, совершенное 21 год назад

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела об убийстве жительницы Давид-Городка, совершенном 21 год назад, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Преступление было совершено ночь с 9 на 10 октября 1997 года. В частном доме в Давид-Городке с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 55-летней местной жительницы. На протяжении многих лет установить личности злоумышленников не представлялось возможным, но работа по уголовному делу не прекращалась.

В марте текущего года по подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин. По данным следствия, житель Мозыря 1979 года рождения договорился с двумя знакомыми совершить разбойное нападение на жительницу Давид-Городка. Злоумышленники проникли к ней в дом. Женщина, увидев грабителей, стала кричать и пыталась вызвать помощь по телефону. Тогда инициатор преступления нанес ей не менее 10 ударов колюще-режущим предметом. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого грабители забрали из дома деньги и ювелирные изделия и скрылись.

Действия главного фигуранта следствием квалифицированы по п.п."а" и "е" ст.100 (умышленное убийство, из корысти, совершенное с особой жестокостью), ч.2 ст.89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений, завладением имуществом в крупных размерах, проникновением в жилище) Уголовного кодекса (в редакции 1960 года). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действия двух других обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений, завладением имуществом в крупных размерах, проникновением в жилище) Уголовного кодекса (в редакции 1960 года). "Согласно законодательству, действовавшему на то время, сроки давности привлечения мужчин к уголовной ответственности по этой статье истекли, в связи с чем уголовное преследование прекращено", - пояснил Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-