Завершено расследование уголовного дела о ДТП на ул.Каролинской в Минске

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 21 августа 2020 года около 1.00 32-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по улице Каролинской в Минске и совершил наезд на припаркованный в полосе его движения микроавтобус Mercedes. Помимо водителя в легковом автомобиле находились два пассажира - 27-летний и 35-летний мужчины.

"Согласно полученным заключениям судебно-медицинских экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ, пострадавшим пассажирам в результате дорожно-транспортного происшествия причинены множественные телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких", - рассказали в СК. По результатам проведенного исследования концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя Volkswagen составила 1,48 промилле.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические и дорожные условия - темное время суток и осадки. Непосредственно перед происшествием отвлекся на разговор, повернувшись к пассажиру на заднем сиденье, и утратил контроль за дорожной обстановкой. В результате чего при возникновении препятствия в виде микроавтобуса Mercedes, который он мог заблаговременно видеть, немедленно не принял меры к остановке и совершил наезд на стоящее транспортное средство. Кроме этого установлено, что пассажиры Volkswagen не были пристегнуты ремнями безопасности.

Следователями изучена личность обвиняемого. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за грабежи и хулиганство, а в июне текущего года он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что был лишен водительского удостоверения на три года.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшие, проведен следственный эксперимент.

Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) и ч.1 ст.3171 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-