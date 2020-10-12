Завершено расследование уголовного дела о ДТП на ул.Ванеева в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло в феврале этого года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 7 февраля около 7.10 25-летний водитель Lada Vesta двигался по ул.Ванеева в Минске. Приближаясь к перекрестку улиц Ванеева и Яна Райниса, водитель столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, который поворачивал налево со второстепенной дороги.

Во время расследования установлено, что водитель Lada на момент совершения ДТП двигался со скоростью более 110 км/ч при разрешенной максимальной скорости движения на этом участке не более 60 км/ч. Тем самым обвиняемый выбрал скорость, не обеспечивающую контроль за безопасным движением управляемого транспортного средства, проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке, чем поставил себя и других участников дорожного движения в опасное положение. В результате при возникновении препятствия для дальнейшего движения - автомобиля Volkswagen - он начал экстренно тормозить, однако не смог предотвратить столкновение.

Водителю Volkswagen, 25-летней девушке, в результате дорожно-транспортного происшествия причинены множественные телесные повреждения, которые, согласно полученному заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории тяжких.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшая, проведен следственный эксперимент.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-