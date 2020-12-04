Завершено расследование уголовного дела о ДТП с четырьмя пострадавшими в Бешенковичском районе

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Бешенковичском районе, в котором пострадали четыре человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, утром 21 июня 19-летняя девушка управляла минивэном. На автодороге Бочейково - Сокорово водитель не справилась с управлением, автомобиль занесло и он опрокинулся. В результате ДТП четыре пассажира, трое из которых не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести.

Установлено, что накануне произошедшего девушка обманула своего знакомого, сказав, что у нее есть водительское удостоверение. Он поверил ее словам и дал ключи от своего авто.

Эксперты провели автотехническую экспертизу. Выяснилось, что скорость, с которой двигался автомобиль перед происшествием, составляла более 90 км/ч. В момент ДТП водитель была трезвой.

Девушке предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесных повреждений) УК. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-