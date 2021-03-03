Завершено расследование уголовного дела о ДТП с двумя погибшими в Дятловском районе

3 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Авария произошла вечером 25 октября неподалеку от деревни Вензовец Дятловского района. 31-летний водитель "БМВ Х5" выехал на встречную полосу. Там кроссовер столкнулся с легковым "Ситроеном".

В результате аварии 55-летняя водитель легковушки и ее 20-летняя пассажирка погибли. Водителю "БМВ" медицинскую помощь оказали на месте.

"Следователем допрошены обвиняемый, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела", - отметила Мария Трушинская.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-