Завершено расследование уголовного дела о ДТП с погибшим ребенком в Чашникском районе

22 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о ДТП в Чашникском районе, в котором погиб ребенок, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, 15 ноября 2018 года 57-летний водитель школьного автобуса высадил пассажиров в деревне Заборье на остановке. При движении задним ходом он наехал на вышедшего из автобуса и находившегося на проезжей части пятилетнего мальчика. В результате происшествия от полученных травм ребенок скончался на месте. Водитель в момент аварии был трезв, автобус исправен.

Сбивший насмерть ребенка в Чашникском районе водитель автобуса был трезв Авария произошла в деревне Заборье. Водитель автобуса вез детей из школы и сада. В районе остановки он наехал на вышедшего из автобуса пятилетнего мальчика.

"Следователями проведены следственные эксперименты, осмотрены предметы и документы, которые признаны вещественными доказательствами, собраны характеризующие материалы в отношении участников ДТП. Допрошены родственники погибшего, обвиняемый, а также свидетели, был назначен ряд экспертных исследований. Наложен арест на имущество обвиняемого", - отметила Оксана Лазько.

По данным следствия, водитель начал движение задним ходом, но не убедился в безопасности маневра. Также мужчина нарушил правила дорожного движения, в соответствии с которыми разворот и движение задним ходом запрещается на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств.

Следователи предъявили водителю обвинение по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина ранее судим не был, четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, на работе и по месту жительства характеризуется положительно.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении помощника воспитателя учреждения образования. Женщине предъявили обвинение по ч.2 ст.165 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Материалы уголовного дела готовятся для передачи прокурору и направления в суд.-0-