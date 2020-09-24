Завершено расследование уголовного дела о ДТП в Дубровенском районе, в котором погиб пассажир

24 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Дубровенском районе. В аварии один пассажир погиб, а второй получил травмы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 14 февраля пьяный водитель легковушки двигался по автодороге Дубровно - Баево. В салоне машины помимо самого водителя находились еще трое мужчин, с которыми он незадолго до происшествия распивал спиртное.

Установлено, что водитель в какой-то момент отвлекся от управления, обернувшись к сидящим на заднем сидении и начав разговаривать с ними. Машину занесло, она съехала в кювет, заполненный водой и покрытый льдом. Автомобиль опрокинулся на крышу и частично погрузился под лед. "Водителю и двум пассажирам удалось выбраться из автомобиля, 47-летнему пассажиру причинены тяжкие травмы. Третьего пассажира мужчины не нашли. Его тело обнаружили спасатели через несколько дней после ДТП подо льдом. Участники аварии считают, что ему не удалось выбраться, так как толщина льда была порядка 8-10 см", - отметила Оксана Лазько.

Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян - у него обнаружили 0,56 промилле алкоголя. Автомобиль технически исправен.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-