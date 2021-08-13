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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сморгонским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о клевете в отношении Президента Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.Из материалов уголовного дела следует, что днем 12 марта текущего года учитель городской гимназии в Сморгони на уроке обществоведения продемонстрировал учащимся 11-го класса видеоролик с Telegram-канала, который ранее был признан экстремистским. Фильм содержал заведомо клеветническую и ложную информацию о Президенте Беларуси. Решением суда Центрального района Минска от 20 октября 2020 года этот Telegram-канал признан экстремистским."После просмотра видеоматериала одного из учащихся возмутил поступок учителя, о чем он рассказал своим родителям. Данная информация была передана в администрацию гимназии. Допрошенные в качестве свидетелей выпускники пояснили, что видеоролик был им не интересен. Все ученики подтвердили факт показа фильма на уроке", - рассказали в УСК.При изучении личности местного жителя установлено, что у него более 10 лет педагогического стажа. На работе мужчина характеризовался положительно. За совершенный проступок руководство учреждения образования расторгло трудовые отношения с учителем.В рамках расследования уголовного дела проведены многочисленные следственные действия, результаты которых, по мнению следствия, доказывают виновность 46-летнего жителя Сморгони в совершении данного преступления.Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.367 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь, содержащаяся в публичном выступлении) Уголовного кодекса. От дачи показаний мужчина отказался, вину не признал. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-