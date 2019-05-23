Завершено расследование уголовного дела о нападении на жителей агрогородка Юровичи

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении троих жителей агрогородка Юровичи Калинковичского района, обвиняемых в совершении ряда преступлений, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как сообщалось, в ночь с 3 на 4 ноября 2018 года в агрогородке Юровичи нетрезвые молодые люди (25-летний, 20-летний, 17-летний) проникли в дом супружеской пары. "Действуя с особой жестокостью, они нанесли супругам много ударов по различным частям тела, в том числе в области расположения жизненно важных органов. После этого избили соседа потерпевших, который оказался рядом с местом преступления, - рассказала Мария Кривоногова. - От полученных телесных повреждений прохожий скончался в больнице. Супруги выжили».

Расследованием дерзкого нападения на сельчан занималась специально созданная следственная группа, работа которой была на личном контроле начальника управления СК.

За это время также собраны доказательства по иным фактам противоправной биографии обвиняемых. Установлено, что в марте 2018 года двое обвиняемых на улице агрогородка избили местного жителя, используя топорище. "В октябре двое злоумышленников (уже в другом составе) "пригласили в гости" другого односельчанина, нанесли ему не менее 30 ударов руками и ногами и для устрашения поместили в подполье. В том же месяце самый старший из обвиняемых изнасиловал односельчанку", - уточнили в УКС.

На основании собранных доказательств действия 25-летнего обвиняемого квалифицированы следствием как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц; убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений; особо злостное хулиганство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; незаконные приобретение, ношение составных частей огнестрельного оружия; незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ.

Действия 20-летнего обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц; убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений; особо злостное хулиганство.

17-летний парень обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, группой лиц; убийстве, совершенном с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; особо злостном хулиганстве.

При расследовании уголовного дела сотрудники СК уделили пристальное внимание выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По инициативе руководства УСК по Гомельской области проведен сельский сход с местными жителями, внесен ряд представлений в субъекты профилактики.-0-