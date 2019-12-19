Завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте на лося в Рогачевском районе

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевским РОСК завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте и транспортировке дикого животного, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В начале октября житель деревни Щибрин на своем Volkswagen вместе с коллегами ехал на работу. В пути сбил перебегавшего дорогу лося.

По версии следствия, после ДТП водитель передал одному из пассажиров нож, которым тот убил животное. "Затем оба переместили тело лося за пределы проезжей части и спрятали под ветками. Тем временем остальные пассажиры уехали на работу на попутном транспорте", - рассказала Мария Кривоногова.

После водитель обратился к другому коллеге, владельцу Audi, с просьбой помочь перевезти лося. Попросив у знакомого прицеп, перевезли тело животного на территорию сельхозпредприятия, где работали. Незаконную добычу спрятали в хозпостройке.

Вскоре об этом узнали правоохранители. Рогачевским РОСК в отношении трех человек возбуждено уголовное дело. По результатам расследования жителю деревни Щибрин и его односельчанину предъявлено обвинение по ч.4 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере), владельцу Audi - по ч.3 ст.282-1 (незаконная транспортировка диких животных в особо крупном размере) УК.

Во время следствия двое мужчин в полном объеме возместили причиненный ущерб в Br7,65 тыс. Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-