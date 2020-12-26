Завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте в Шумилинском районе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском районе завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте, сообщили БЕЛТА в УСК по Витебской области.

По данным следствия, 54-летний мужчина поставил в лесном массиве вблизи деревни Черенка Шумилинского района 57 ловчих петель из веревок и металлических тросов, которые являются запрещенными орудиями охоты. Днем 13 сентября 2019 года сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при обходе леса обнаружили в петле самку лося, ее спасли и отпустили. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая при осмотре прилегающей территории обнаружила в другой петле тушу самца лося. Причиненный окружающей среде ущерб составил более Br15 тыс.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели следственный эксперимент и проверку показаний на месте. Специалисты ГКСЭ провели ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Также установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконную охоту.

По результатам расследования жителю Шумилинского района предъявлено обвинение по ч.4 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-