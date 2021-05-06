Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте оружия

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела по факту незаконных действий с огнестрельным оружием. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В ходе расследования установлено, что 41-летний гражданин России в сентябре 2020 года на территории своей страны приобрел для дальнейшей реализации два автомата Калашникова, шесть пистолетов, два глушителя, патроны, взрыватель ручных гранат, корпус ручной осколочной гранаты. В начале сентября россиянин на личном автомобиле с находящимся в нем арсеналом приехал в Беларусь, после чего спрятал оружие и боеприпасы в тайник на территории Минского района.

Для реализации своего умысла мужчина вступил в сговор с 25- и 23-летними минчанами, при этом четко определил роли каждого. Последние организовывали за вознаграждение поиск покупателя, вели переговоры, определяли время, место, способ передачи огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов. Цену озвучивал организатор.

"С целью привлечения покупателей организатор оружейного бизнеса сделал фотографию пистолета. В последующем одним из пособников в мессенджере Telegram создал частную группу, в которой были размещены объявления о продаже оружия и боеприпасов. Для большего охвата объявления дублировались в деструктивных Telegram-каналах, а участники преступной группы вели активную переписку с потенциальным покупателем, в ходе которой были озвучены конкретная стоимость товара, порядок и условия его получения", - рассказали в СК.

Реализовать свой преступный умысел обвиняемым не удалось - их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Организатор был задержан около тайника на территории Минского района вблизи МГООЦ "Лидер", а в дальнейшем установлены и остальные участники. Следователь провел осмотр участка местности, в ходе которого была изъята сумка с боеприпасами. По изъятым объектам назначены необходимые экспертные исследования.

Фото ГКСЭ

В центральном аппарате ГКСЭ проведен ряд судебных экспертиз. По результатам судебных баллистических экспертиз установлено, что пистолеты и автоматы изготовлены самодельным способом путем внесения изменений в конструкцию и относятся к нарезному огнестрельному оружию. Исследуемые патроны и приборы для бесшумной стрельбы по результатам судебных экспертиз относятся соответственно к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия и компонентам огнестрельного оружия. Судебные эксперты-генетики центрального аппарата ГКСЭ также установили совпадение генотипа задержанного гражданина с биологическим материалом, выявленным на объектах в ходе осмотра места происшествия. Следователи изучили и приобщили к материалам уголовного дела и иные заключения судебных экспертиз. Кроме того, осмотрены и изучены содержимое мобильных телефонов мужчин, допрошены свидетели.

По результатам расследования всем фигурантам предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.3 ст.295 (покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, компонентов огнестрельного оружия, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору) УК, кроме этого организатору - 41-летнему россиянину предъявлено обвинение по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, незаконные приобретение, перевозка и ношение компонентов огнестрельного оружия) и ч.1 ст.333-1 (незаконное перемещение через государственную границу Беларуси огнестрельного оружия, его компонентов, боеприпасов, взрывных устройств) УК.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-