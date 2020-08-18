Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство в Гомеле

18 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего гомельчанина, обвиняемого в нескольких преступлениях, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, вечером 20 марта этого года обвиняемый с двумя приятелями распивал спиртное в гостях у знакомого. После полуночи стал провоцировать конфликт. Хозяин квартиры настоял на уходе агрессивного гостя. Мужчина вместе с приятелями ушел.

Обвиняемый предложил товарищам продолжить распитие спиртного в квартире его бывшей девушки. "Во втором часу ночи компания без приглашения приехала к ее дому и зашла в подъезд. Инициатор поездки стал настойчиво стучать в двери тамбура. Хозяйка открыла и потребовала, чтобы незваные гости ушли. Бывший парень возмутился отказом и безуспешно пытался проникнуть в тамбур. Оценив обстановку, его знакомый помог девушке закрыть перед ним дверь. Обвиняемый возобновил попытку зайти и стал бить по двери руками и ногами, вырвал ручку. Девушка снова открыла дверь и стала высказывать недовольство дебоширу", - рассказали в УСК.

В это время в ее квартире находился сожитель. В какой-то момент он вышел на лестничную площадку. Между ним и обвиняемым началась потасовка. Незваный гость нанес ему не менее 20 ударов руками и ногами и минимум трижды ударил ножом.

Девушка пыталась закрыть собой сожителя от ударов, выхватывала из рук обвиняемого нож. В итоге бывший парень не менее 17 раз ударил хозяйку квартиры руками и ногами по различным частям тела.

Услышав шум борьбы, соседи вызвали милицию. Обвиняемого задержали.

Проведен комплекс следственных действий, в том числе следственный эксперимент и проверка показаний потерпевших и свидетелей.

К материалам уголовного дела приобщены заключения нескольких экспертиз. По выводам эксперта, обвиняемый мог сознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 (хулиганство), ч.1 ст.14, п.п. 6, 13 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), ч.1 ст.366 (насилие в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка и пресечению правонарушений) УК Беларуси.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-