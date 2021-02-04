Завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП на ул.Кижеватова в Минске

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в октябре 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, ночью 28 октября прошлого года 32-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Кижеватова в сторону МКАД, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате падения мотоцикла 29-летнему пассажиру причинены многочисленные травмы, с которыми он был госпитализирован. Спустя несколько дней мужчина скончался, не приходя в сознание.

Следствием установлено: водитель, приближаясь к опасному повороту налево, отмеченному соответствующим знаком, проявил невнимательность и неосмотрительность, не учел метеорологические и дорожные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую ему постоянный контроль за безопасным движением мотоцикла. В результате транспорт потерял устойчивость и опрокинулся, а пассажир упал.

Во время ДТП водитель был пьян. При исследовании образцов его крови выявлена концентрация этилового спирта в 1,25 промилле. Также установлено, что обвиняемый ехал со значительным превышением скорости (более 120 км/ч) при разрешенной не более 40 км/ч. При этом он перевозил пассажира без мотоциклетного шлема.

К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый и свидетели, проведен следственный эксперимент.

Водителю мотоцикла предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Он заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-