Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве в Глубокском районе

7 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве, уничтожении имущества и укрывательстве следов особо тяжкого преступления, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, утром 30 июня 2020 года сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в доме в деревне Вышедки нашли тело мужчины. Установлено, что его смерть носит криминальный характер.

Вечером 29 июня компания из трех человек распивала спиртное. Между двумя участниками застолья возник конфликт, в результате которого 39-летний мужчина нанес травмы 62-летнему знакомому. Утром следующего дня мужчины увидели, что избитый гость не подает признаков жизни и перевезли тело на тачке в его же дом, который подожгли. Убедившись, что дом потерпевшего горит, они позвонили в МЧС. В результате поджога повреждено и уничтожено имущество потерпевшего на сумму более Br12,5 тыс.

"Для установления полной картины произошедшего следователи допросили обвиняемых и свидетелей, провели проверки показаний на месте, очные ставки и следственные эксперименты. По изъятым предметам и объектам эксперты Госкомитета судебных экспертиз провели экспертные исследования. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от множественных травм. При осмотре мобильного телефона обвиняемого обнаружена видеозапись, на которой видно, как второй обвиняемый избивает потерпевшего, видеозапись приобщена к материалам уголовного дела", - отметила Оксана Лазько.

По результатам расследования уголовного дела 39-летнему жителю Постав предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в крупном размере) УК. Он заключен под стражу.

Второму мужчине, 34-летнему жителю Поставского района, предъявлено обвинение по ч.2 ст.405 (заранее не обещанное укрывательство следов особо тяжкого преступления) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в крупном размере) УК. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-