Завершено расследование уголовного дела об изготовлении коктейля Молотова

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Как сообщалось ранее, около часа ночи 12 августа сотрудники милиции обратили внимание на автомобиль Audi. Его водитель и пассажир вызвали подозрение у правоохранителей на причастность к участию в массовых беспорядках, произошедших в районе перекрестка улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского в Минске. "Требование об остановке водитель не выполнил и стал скрываться. В результате преследования Audi была остановлена, в салоне находились 20-летний парень и его 45-летняя мать. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки", - рассказали в СК.

Со слов обвиняемого, на одном из Telegram-каналов он увидел публикацию с рецептом коктейля Молотова, которая сопровождалась агрессивными призывами противостоять сотрудникам милиции на массовых беспорядках. Поддавшись на провокацию, он подготовил комплектующие для коктейля Молотова, чтобы передать протестующим. Однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками органов внутренних дел.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. К материалам уголовного дела приобщен ряд заключений экспертных исследований, проведенных сотрудниками ГКСЭ. Согласно заключению экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов в стеклянных бутылках с фрагментом тканного материла находилась смесь горючих веществ.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 295-3 (незаконное изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) УК. Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу за время следствия не изменялась.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В отношении матери фигуранта уголовное преследование прекращено за отсутствием в ее деянии состава преступления. -0-

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