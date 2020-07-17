Завершено расследование уголовного дела об убийстве 69-летней белоруски в России

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела об убийстве 69-летней женщины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года женщина отправилась в Россию для продажи женской одежды на арендованном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины. Из поездки мужчина вернулся один, а родственникам женщины пояснил, что она решила продолжить торговать в России. Услышав такую версию, родственники немедленно обратились в милицию с заявлением о безвестном исчезновении женщины. Во время следствия были получены объективные данные, свидетельствующие о криминальном характере исчезновения женщины и завладения ее имуществом. По подозрению в совершении преступления и был задержан ранее судимый за убийство 42-летний водитель микроавтобуса.

Фото СК

Во время поездки водитель, зная о наличии у женщины крупной суммы денег, полученной от реализации товара, решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе. Для этого он заранее прочитал в интернете информацию о седативных лекарственных средствах, способных кратковременно ввести человека в беспомощное состояние, и приобрел их. Во время поездки мужчина напоил женщину таким лекарством, а после этого нанес ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчина решил избавиться от тела и поместил его в сумку, которую спрятал в лесном массиве вблизи трассы М5 "Урал" на территории Челябинской области. Имущество женщины - сумки с товаром, мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более Br80 тыс. - присвоил.

Вернувшись в Беларусь, обвиняемый ввел в заблуждение как родственников потерпевшей, так и владельца арендованного автомобиля, рассказав, что женщина вместе со всем своим имуществом пересела в другой автомобиль и уехала. О дальнейших планах и местонахождении предпринимателя ему ничего не известно.

Во время расследования уголовного дела осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации. Именно благодаря совместной работе удалось определить местонахождение тела. Для этого следователи УСК по городу Минску и ГСУ неоднократно выезжали в Челябинскую и Свердловскую области для проведения следственных действий. К материалам также приобщены заключения ряда экспертных исследований, которые подтверждают версию следователей об убийстве с целью завладения имуществом.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения с целью завладения имуществом) и ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) УК Беларуси. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-