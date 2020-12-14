Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин в Верхнедвинском районе

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве и кражах, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Днем 24 июня 2020 года трое человек распивали спиртное в деревне Боровка Верхнедвинского района. В какой-то момент между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого 28-летний участник застолья ударил ножом 66-летнего знакомого. Через некоторое время все уснули, а потерпевший остался лежать на полу.

Проснувшись, мужчина попытался скрыть следы совершенного преступления. Он несколько раз поджигал предметы в доме, пока оставшийся в нем третий мужчина спал. Когда начался пожар, обвиняемый покинул дом и прибежал к соседям, чтобы вызвали МЧС.

Во время тушения пожара спасатели нашли тела двух мужчин. По заключениям экспертов, смерть 66-летнего мужчины наступила от ножевого ранения, а 65-летний умер от отравления угарным газом. В их крови обнаружен алкоголь - 2,8 и 3,1 промилле. Оставшегося в живых участника застолья в тот же день задержали.

Во время расследования уголовного дела выяснились два факта краж. Обвиняемый накануне трагедии похитил имущество двух жителей этой же деревни на сумму более Br240.

По результатам расследования 28-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство), ч.2 ст.205 (кража) и ч.3 ст.218 (умышленные уничтожение и повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере, совершенные общеопасным способом, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК. Он заключен под стражу. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Витебской области