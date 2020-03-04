Завершено расследование уголовного дела об убийстве жителя Краснополья

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела об убийстве жителя Краснополья. В совершении преступления обвиняется 37-летний брат мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство). Обвиняемый в 2017 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и разбой. Сейчас он заключен под стражу.

По данным следствия, погибший 38-летний мужчина проживал с матерью и братом. В конце ноября прошлого года между братьями возник конфликт. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в брата из незарегистрированного охотничьего ружья. От полученных травм тот скончался на месте.

"Проведенные баллистические исследования, изучение изъятых с места происшествия вещественных доказательств дали возможность следователям исключить случайность выстрела и тот факт, что это было сделано в целях самообороны. На такой версии произошедшего настаивал обвиняемый", - отметила Анастасия Лавринович.

Помимо этого, во время расследования уголовного дела следователи установили человека, причастного к совершению двух преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних, совершенных в Краснополье в 2016 и 2017 годах. Предварительное расследование по данным уголовным делам возобновлено.-0-